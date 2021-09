Shakhtar-Inter, Calhanoglu in vantaggio su Vecino e Gagliardini. Ballottaggio a destra

Il tecnico dell'Inter Inzaghi non farà molti cambi: sulla fascia destra se la giocano Darmian e Dumfries

Buone notizie per Inzaghi in vista della sfida di Champions League contro lo Shakhtar: oggi si sono allenati con il resto del gruppo sia Correa che Vidal e dovrebbero esserci per la sfida di domani sera. L'argentino difficilmente partirà dal 1', ma sarò pronto per entrare a gara in corso per dare il cambio a Dzeko o Lautaro.