Inzaghi a Sky: “Domani serve gara da Inter, non ci faremo distrarre dal derby”

Dopo le parole in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Sheriff Tiraspol, Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter sulla gara in Moldavia, decisiva nella corsa agli ottavi di finale di Champions League:

"Sarà una partita importantissima, perché lo Sheriff è primo con 6 punti insieme al Real Madrid. Per noi è decisiva, dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Il fattore campo conta: campo e stadio sono belli, dobbiamo fare una partita da Inter per portare a casa un risultato positivo. La squadra in queste ultime partite ha dato continuità, con partite importanti. Lautaro? Mi aspetto da lui come da tutti gli altri una grande gara, perché domani è davvero importante. Il derby non sarà una distrazione: sappiamo quanto sia importante, ma dobbiamo essere bravi solo a pensare alla gara di domani sera".