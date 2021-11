Champions, Inter partita per raggiungere Tiraspol. Al ritorno è previsto…

Inzaghi e la sua squadra sono partiti da Malpensa: domani sera si gioca la gara di CL contro lo Sheriff

L'Interè partita alla volta di Tiraspol. I giocatori nerazzurri, dopo la seduta del mattino, si sono imbarcati su un volo privato per raggiungere lo Sheriff, rivale di domani in Champions League. I giocatori nerazzurri sono arrivati in aeroporto accompagnati dal pullman ufficiale e sono entrati uno ad uno ai gate del Malpensa Prime. Con loro, oltre a Simone Inzaghi, nelle immagini di Skysport, si è visto il ds Ausilio. Sarà una trasferta molto particolare: due ore e mezza in aereo e poi un'ora e mezzo di pullman per raggiungere la città moldava che si trova nell'area autonoma della Transnistria.