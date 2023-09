Inter, Zhang convinto a un ultimo colpo per Inzaghi. “Zero alibi nella corsa allo scudetto”

Il club ha deciso di accontentare Inzaghi anche per un nuovo inserimento a centrocampo e si lavora a un colpo last minute

Sembrava chiuso il mercato dell'Inter, ma sembra esserci spazio per un colpo dell'ultimo giorno. Come sottolineato da Marotta, c'è ottimismo per inserire un novo centrocampista in rosa. L'obiettivo è dare a Inzaghi tutte le opzioni possibili per riportare ad Appiano lo scudetto.