Sindaco Sesto: “Qui stadio in tempi brevi, Inter e Milan scelgano. In 13 minuti sei al Duomo”

Il sindaco di Sesto San Giovanni ha aperto all'ipotesi della costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan nel suo Comune

"Lo spazio per il nuovo stadio a Sesto San Giovanni c’è ed è disponibile, ma per poter prendere una decisione di questa natura bisogna essere d’accordo in tre: il Comune, la proprietà e le società calcistiche". Lo dichiara il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano a proposito del nuovo stadio di Milan a Inter. "Il Comune di Sesto San Giovanni - prosegue Di Stefano - da sempre si è reso disponibile ad ospitare lo stadio, come volano per tutto il territorio valorizzando le aree dismesse più grandi d’Europa ora in fase di riqualificazione. Restano le due società: la scelta è solo in capo a loro. Devono convincersi a superare il confine milanese in una logica internazionale di Città Metropolitana. Milano non finisce al confine del Comune ma copre tutto l'hinterland".