Inter, a sinistra un nome intrigante. Gazzetta: “Una forza della natura”

E' casting in casa nerazzurra per il ruolo di esterno sinistro: c'è un altro nome oltre ai soliti Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Gosens

Sarà quello dell'esterno sinistro uno dei ruoli su cui l'Inter dovrà mettere mano con forza nel prossimo mercato. Ashley Young va in scadenza e la permanenza di Ivan Perisic è tutt'altro che scontata. Ecco perché il club nerazzurro sta già sondando il mercato e, secondo La Gazzetta dello Sport, ha trovato un terzo nome (difficile), oltre ai soliti Emerson Palmieri e Marcos Alonso, da poter inseguire: "Occhio a Filip Kostic dell’Eintracht, 26 gol e 46 assist in tre stagioni a Francoforte. Una forza della natura su cui però servirebbe un sacrificio importante. L’Inter resta vigile, in attesa di notizie. Profili individuati, ora non resta che aspettare l’input della proprietà".