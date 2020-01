Skriniar: “Le 100 partite con l’Inter significano tanto per me, qui sono diventato uomo”

Ospite della puntata di ‘Unboxing’, format Inter TV in onda anche su DAZN, Milan Skriniar ha raccontato tutta la sua felicità per aver tagliato da poco il traguardo delle 100 presenze in maglia Inter:

“Le 100 presenze? Significa tantissimo per me. Sono venuto 3 anni fa e ho giocato già 100 partite. E’ una cosa bellissima. Volevo giocare più partite possibili, ma non mi aspettavo che questo traguardo arrivasse così in fretta. L’Inter è stata importantissima, perché quando sono arrivato ero un ragazzino che giocava a calcio. Anche la Sampdoria mi ha dato tanto, ma qui sono cresciuto non solo come calciatore, ma anche come uomo“.

(Fonte: DAZN)