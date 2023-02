Skriniar, il Psg si era spinto fino a 15 mln più una contropartita. No dell’Inter perché…

L'Inter non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, ma non ha voluto nemmeno accettare le ultime offerte del Psg

Andrea Della Sala

Milan Skriniar rimarrà all'Inter fino a giugno, poi passerà al Psg. Chiuso il mercato, si è chiusa anche la telenovela relativa al difensore slovacco. L'Inter non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, ma non ha voluto nemmeno accettare le ultime offerte del Psg e privarsi del giocatore.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, infatti, il Psg sarebbe arrivato a offrire all'Inter, nell'ultimo giorno di mercato, 15 milioni più una contropartita per Skriniar. Il giocatore che avrebbero messo sul piatto i francesi era Danilo Pereira. Il club nerazzurro, però, non convinto dal giocatore offerto e non in grado di trovare in poco tempo un sostituto del difensore ha rispedito al mittente l'offerta. C'era un accordo tra Al-Khelaifi e Zhang, ma l'area sportiva dell'Inter ha bloccato tutto, non avendo un sostituto pronto da garantire a Inzaghi.