Skriniar, il Psg aumenta il pressing. L’Inter chiede almeno 70 senza contropartite

Il difensore dell'Inter è al centro dei progetti di mercato del Psg che potrebbe presto aumentare l'offerta per il difensore

Non solo Lukaku col Chelsea, l'Inter porta avanti altre trattative anche in uscita. Una su tutte quella per il passaggio di Skriniar al Psg. L'affare va avanti, atteso a breve il rilancio dei francesi.