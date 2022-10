CorSport su Skriniar: “Futuro in bilico. Si era accordato col PSG in estate per…”

"Distrazioni di mercato anche per lo slovacco, perché trascorrere un’estate in bilico non è facile per nessuno. Aveva accettato di essere la pedina pregiata da sacrificare per i conti della società, si era pure accordato con il Paris Saint-Germain, e alla fine non se n’è fatto nulla. Comprensibile la necessità di tempo per ricalibrarsi. Il suo futuro resta in bilico, ma la fascia di capitano che ha indossato all’andata e che reindosserà in Spagna, ha finito per responsabilizzarlo".