Skriniar, con il coronavirus non è finita: il difensore dell’Inter è ancora positivo

Milan Skriniar è ancora positivo al coronavirus. L’ultimo tampone effettuato dal difensore indica che il calciatore nerazzurro non è ancora guarito. Il difensore era risultato positivo quando si trovava in Slovacchia nel ritiro della Nazionale e per questo è rimasto nel suo Paese per portare a termine la quarantena.

Non è ancora finita però e sono passati diciannove giorni giorni da quando si è saputo della sua positività. Nello stesso periodo è nata anche la figlia Charlotte: non è ancora riuscito a conoscerlo di persona.

(Fonte: Skysport)