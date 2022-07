Inter, due questioni che bloccano il mercato. Marotta cerca la svolta in tempi brevi

Skriniar è nel mirino del PSG ma deve arrivare un'offerta da 70 mln. Poi c'è Sanchez che sta rifiutando qualsiasi proposta arrivi

Eva A. Provenzano

L'Inter vuole chiudere il cerchio in tempi brevi e restano le ultime mosse da fare sul mercato dopo gli acquisti fatti. Gli sforzi si concentreranno sulla difesa dove va trovato il sostituto di Ranocchia e molto probabilmente anche quello di Skriniar e poi l'attacco va snellito. Per La Gazzetta dello Sportoltre a Sanchez può uscire ancora uno tra Dzeko e Correa per far posto a Dybala.

Dalla Francia arrivano segnali sul rilancio per Skriniar. La società nerazzurra se ne aspetta uno all'altezza della sua richiesta e si ragiona su un'offerta che possa arrivare nel giro di pochi giorni. Il 10 luglio il calciatore torna alla Pinetina per il ritiro. Una volta ceduto lo slovacco i nerazzurri chiuderanno per Bremer con cui ha già un accordo per poi trovare un altro difensore che vada a completare il reparto. E da tempo si parla di Milenkovic. Per evitare aste per i propri obiettivi i nerazzurri sperano quindi che il club parigino possa accelerare i tempi e offrire i 70 mln richiesti.

La questione Sanchez

Da tempo è noto che il cileno non rientra nei piani dell'Inter ma non è ancora arrivata la rescissione del contratto. "Il giocatore - scrive la rosea - continua a rifiutare qualsiasi proposta e attende un’offerta da un club che possa garantirgli di giocare la Champions League. Il Nino ha anche respinto la corte di tre giganti sudamericani (River, Colo Colo e Flamengo), puntando i piedi con i nerazzurri forte dell’anno di contratto che ancora gli resta. A dirla tutta, con Sanchez resta anche da trovare l’accordo sulla buonuscita, con il rischio di dilatare ulteriormente i tempi. Il margine di manovra per i nerazzurri in questo caso è scarso, perché quegli oltre 10 milioni lordi di ingaggio da corrispondere al cileno il prossimo anno vanno decisamente tagliati, per riequilibrare i conti", si legge sulla rosea.

L'addio a Sanchez neanche basterebbe per portare Dybala ad Appiano perché servirebbe un ulteriore addio in attacco. Dzeko ha fatto sapere di voler restare e lo spazio per l'argentino sembra non esserci.