Inter in finale di Champions, Skriniar: “Orgoglioso di voi ragazzi. Andiamo”

Ecco la dedica del grande assente Milan Skriniar per il passaggio dell'Inter in finale di Champions League

L’Inter è in finale di Champions League dopo la doppia vittoria nel derby contro il Milan. L’ultimo atto della massima competizione europea è in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Questa sera si saprà se l'Inter di Simone Inzaghi affronterà Real Madrid o Manchester City dopo il pareggio del match di andata. Sui social in questi minuti è arrivata anche la dedica del grande assente dei nerazzurri: Milan Skriniar.