Skriniar: “Il derby è sempre il derby, oggi bisognerà essere una squadra. Contento di…”

Le parole di Milan Skriniar prima del derby di Coppa Italia: “Il derby è sempre il derby, non importa se Coppa Italia o campionato. Oggi vogliamo passare il turno e andare avanti, bisogna essere una squadra e lottare dal primo all’ultimo minuto. Secondo me siamo più compatti, capiamo di più le cose. Stiamo migliorando, siamo cresciuti e dobbiamo continuare così. Sono stato inserito nell’11 ideale di Opta? Posso dire che non mi dà quasi niente, sono più contento di aiutare la squadra e lottare per tutte queste competizioni e andare avanti”.

(Inter TV)