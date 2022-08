Skriniar-Dumfries, Di Marzio: “I segnali che arrivano dalla proprietà Inter”

Simone Inzaghi è stato molto chiaro prima di Lecce-Inter e anche dopo la vittoria nerazzurra in terra salentina

Simone Inzaghi è stato molto chiaro prima di Lecce-Inter e anche dopo la vittoria nerazzurra in terra salentina. La rosa della prima squadra deve restare quella attualmente a disposizione, più un difensore che sostituisca Andrea Ranocchia passato al Monza.

Anche Gianluca Di Marzio conferma come, al momento, non ci siano segnali diversi: "Non arrivano segnali diversi da parte della proprietà dell'Inter. Nessuno sta mettendo sul mercato Skriniar o Dumfries. Quindi evidentemente Inzaghi ha voluto mandare un messaggio a tutti. L'unico che sta partendo è Casadei, che va al Chelsea", le parole di Di Marzio a Sky Sport.