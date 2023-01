Post-Skriniar, l’Inter non ha dubbi: “E’ lui il preferito, già stati diversi incontri”

E' da tempo il preferito della società milanese, ci sono stati già diversi incontri per lui ma la trattativa non è appunto facile

E' già partita la ricerca dell'Inter del successore di Milan Skriniar , che può davvero lasciare Milano in questa sessione di mercato. E sull'erede il club nerazzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport, il club non sembra avere dubbi sulla scelta.

"Il Lilla per Djaló non scende dalla richiesta di 15-20 milioni di euro per gennaio. Il portoghese ex Milan è da tempo il preferito della società milanese, ci sono stati già diversi incontri per lui ma la trattativa non è appunto facile", scrive il quotidiano.