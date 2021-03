SM – Inter, Skriniar si è scollato con ferocia dall’ombra di un compagno. Oggi vale…

Il focus di Sport Mediaset sul difensore slovacco che ha regalato tre punti preziosi contro l'Atalanta

Milan Skriniar ha deciso con una zampata Inter-Atalanta e si è preso ulteriori soddisfazioni in un periodo piuttosto positivo. Sport Mediaset ha ripercorso alcune tappe del suo percorso di crescita: "E' tornato protagonista scollandosi con una determinazione feroce dall'ombra di D'Ambrosio. Calciatore slovacco più pagato di sempre, è arrivato in nerazzurro dopo appena un anno di rodaggio alla Sampdoria. Gran colpo per l'Inter, lo dimostra la storia. Oggi vale 60 milioni, la cifra chiesta al Tottenham la scorsa estate prima che di riprendesse il suo spazio. Ora è tornato anche al gol, dimostrando che oltre al suo spazio sa prendersi anche degli extra con sudore e ambizione, senza fermarsi al ruolo".