Skriniar, Inter disposta a uno strappo alla regola: Marotta ha un vantaggio sul Psg

Andrea Della Sala

Dopo la partita di Champions col Viktoria entreranno nel vivo le trattative per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar, sul quale sono sempre presenti le sirene del Psg.

"Il dato certo di partenza nelle trattative è l’impossibilità di competere con le ricche offerte dei club esteri. Il Psg ha già proposto 9 milioni all’anno a Skriniar in allegato ai 60 per il cartellino (rifiutati dall’Inter)e ora cerca di convincerlo a firmare da svincolato per giugno", si legge su Libero.

"I discorsi con Skriniar verranno avviati nel concreto dopo la sfida decisiva per gli ottavi di Champions al Viktoria Plzen in programma mercoledì prossimo. La necessità è tagliare ulteriormente il monte ingaggi ma allo slovacco verrà proposto un rialzo a quota 6,5 milioni (più del doppio dei 3 attuali) come Lautaro e Brozovic. Anche qui, strappo alla regola per un giocatore speciale. Non a caso il direttore Marotta ha premesso di "essere fiducioso" per il rinnovo".

"Ma i sentimenti, si sa, non bastano. Serve altro per compensare il disavanzo di soldi con le offerte estere ed è il progetto, il campo, il ruolo all’interno della rosa del presente e del futuro. Un ruolo centrale a prescindere dalle prestazioni. il difensore slovacco ne ha 27 e deve decidere dove spendere l’apice della carriera, ma la sostanza è la stessa: a Milano funziona, i tifosi lo adorano e gli allenatori non li discutono, mentre altrove non è detto che sia tutto rose e fiori. Chiedere a Lukaku per conferma", chiude Libero.