Gds – Inter, Skriniar ancora positivo al Covid: Madrid è molto lontana. Nonostante…

Sul piano delle assenze non è un periodo fortunato per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha perso Romelu Lukaku per un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per l’allenatore è un periodo poco fortunato anche a causa dei mancati rientri. “L’ultimo esempio è quello di Skriniar, risultato ancora positivo al tampone effettuato dopo il rientro dalla Slovacchia. E nonostante siano scaduti i 21 giorni previsti dalla legge italiana, per l’attività agonistica – ma anche per un allenamento in gruppo – serve invece che il difensore si negativizzi. In soldoni: Madrid è molto lontana. Anche per lui“.

(Gazzetta dello Sport)