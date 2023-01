Skriniar, bivio Inter. “Da Parigi in uscita una mail con la nuova offerta del PSG”

Milan Skriniar e il PSG è un matrimonio ormai annunciato anche se resta da capire se lo slovacco lascerà l'Inter in questi ultimi giorni di mercato o, più probabilmente, a giugno dopo la scadenza del contratto. La Gazzetta dello Sport spiega come il PSG stia preparando l'offerta per provare ad anticipare l'arrivo, anche se l'Inter chiede almeno 20 mln di euro:

"A Parigi ne sono sicuri, ma a Milano, per il momento, non è arrivata alcuna proposta, né formale né indiretta. Nulla è da escludere, visto che in estate l’assalto ufficiale del club parigino arrivò dopo Ferragosto, dopo che l’Inter aveva perso ogni alternativa tenuta in ghiaccio per mesi, col Psg che non ha mai alzato l’offerta su cifre ritenute congrue dal club nerazzurro. E anche stavolta potrebbe finire così: pare che da Parigi sia in uscita una mail con la nuova offerta da 10 milioni per chiudere subito il trasferimento di Skriniar"