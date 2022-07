Skriniar, sì al rinnovo con l’Inter. E ora Marotta studia entrate economiche alternative

Sfumato Bremer, l'obiettivo numero uno dell'Inter è trattenere Milan Skriniar. Il difensore slovacco, per il quale si sono esposti anche i tifosi, sembrava ormai prossimo a vestire la maglia del Psg. I francesi, però, non hanno accontentato le richieste dell'Inter che ora pensa a blindare il difensore.

"Beppe Marotta sta studiando entrate economiche alternative (in uscita per esempio Pinamonti, valutato almeno 20 milioni) proprio per blindare lo slovacco, che a sua volta ha di fatto già dato l’okay all’eventuale rinnovo del contratto (l’attuale accordo scade infatti fra un anno): pronto un quinquennale da oltre 5 milioni più bonus a stagione; il ragazzo ha un legame sincero e fortissimo con l’ambiente nerazzurro. Detto ciò, nessuno in Viale della Liberazione può garantire l’incedibilità di questo o quel calciatore", sottolinea il Corriere della Sera.

"La cosa che però è stata già comunicata al Psg è che il prezzo di Skriniar non scenderà più sotto gli 80 milioni bonus compresi(i parigini finora non sono andati oltre i 50 milioni). In pratica, solo l’offerta irrinunciabile potrebbe riproporre concretamente lo scenario dell’addio di Skriniar. A giugno del 2023 l’Inter dovrà chiudere il bilancio del mercato con un attivo di 60 milioni: naturalmente più facile far quadrare i conti con una maxi cessione; comunque non impossibile arrivare al «traguardo» attraverso strade alternative (il Mondiale autunnale potrebbe anche far volare il valore di parte della rosa)", aggiunge il quotidiano.