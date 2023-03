Inter, Skriniar verso il forfait anche contro il Porto: si lavora per averlo contro la Juve

Restano poche le possibilità che Milan Skriniar scenda in campo da titolare contro il Porto martedì sera. Lo sostiene la Gazzetta

Marco Macca

Restano poche le possibilità che Milan Skriniar scenda in campo da titolare contro il Porto martedì sera. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport, secondo cui il difensore dell'Inter è sì in fase di miglioramento, ma non ancora al meglio al punto di vista fisico. Si legge:

"La decisione sarà presa dopo l'allenamento di domani mattina, ma in questo momento non sono molte le possibilità che Milan Skrniar giochi martedì a Porto. Mancano tre giorni al ritorno degli ottavi di Champions, ma lo slovacco si è fermato alla vigilia della trasferta del 26 febbraio a Bologna a causa di una lomboglutalgia. Da allora in poi ha saltato, oltre al match contro i rossoblù, anche quelli contro Lecce e La Spezia. Adesso sta meglio, ma non è al top dopo essere fermo da due settimane e Inzaghi vuole capire le risposte della seduta di stamani prima di prendere una decisione".

"Complicato comunque che possa essere titolare a meno che oggi non ci siano progressi netti e che Milan non disputi tutta la seduta con i compagni. Per la sua sostituzione stavolta Darmian è avanti rispetto a D'Ambrosio. Più probabile che Skriniar torni domenica 19 contro la Juve".