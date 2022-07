Skriniar, nessun segnale dal Psg: decisivi i bonus. Se salta l’affare Inter obbligata a…

La trattativa tra l'Inter e il Psg sembra essersi arenata. I francesi non rilanciano e il club nerazzurro non scende dai 70 milioni

Andrea Della Sala

Prosegue la telenovela tra l'Inter e il Psg per Skriniar. La trattativa è a un punto morto: i francesi non rilanciano e l'Inter non cala le pretese.

"Il Psg, ad esempio, non dà segnali di vita da un po’ per Milan Skriniar, il preferito per sistemare la difesa di Galtier: manca sempre l’attesa zampata, il rilancio definitivo. L’ultima offerta vicina ai 60 milioni è considerata insufficiente dai nerazzurri, che respingono qualsiasi idea di contropartita e puntano a chiudere sui 70 milioni. I bonus potranno essere la chiave per la firma: dovrebbero essere modulati in modo da soddisfare entrambe le parti", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Insomma, a Milano non hanno la sensazione che l’osso sia stato mollato dai qatarioti e considerano questa solo una sottile partita sul filo dei nervi. Se poi dovesse saltare il trasferimento dello slovacco, l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio saranno obbligati a esporre altra mercanzia in giro per l’Europa: rimane il mandato di Suning ovvero chiudere il mercato a 60 milioni di plus. È una cifra per cui potrebbe servire perfino più di una uscita", aggiunge il quotidiano.