Inter, Skriniar: “Vogliamo dare continuità ai risultati, ma dobbiamo subire meno gol”

Continuare a dare continuità a un ottimo lavoro che sta portando i frutti sperati, cercando al contempo di concedere meno in fase difensiva.

Milan Skriniar, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset all’indomani della vittoria per 6-2 contro il Crotone, è stato chiaro in merito a come l’Inter debba continuare a lottare ai vertici della classifica:

“Non penso ci siano segreti (in merito alle otto vittorie consecutive, ndr). Stiamo lavorando e facendo le cose giuste. Soprattutto, siamo una squadra che cerca di dare continuità a lavoro, prestazioni e risultati. Il mister dice che dobbiamo concedere meno gol? Sicuramente sì. Per quello dico che dobbiamo continuare a migliorarci, anche perché l’anno scorso non prendevamo tutti questi gol. Fortunatamente, rispetto alla scorsa stagione ne segniamo qualcuno in più, ma noi difensori dobbiamo cercare di subirne qualcuno in meno“.

(Fonte: Sport Mediaset)