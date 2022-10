Skriniar, l’Inter fissa incontro con l’agente. “Ecco l’offerta. In caso di fumata nera…”

Il futuro di Milan Skriniar è ancora in bilico. Il contratto dello slovacco è in scadenza, il PSG non molla e può tornare all'assalto a gennaio

Matteo Pifferi

"Il difensore slovacco era stato individuato, a malincuore, come la pedina da sacrificare per il bilancio, ma il Psg non si è mai spinto vicino alle cifre richieste dai nerazzurri (80 milioni prima, 70 certi poi). Skriniar, però, è in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato. Dopo la gara di domani a Barcellona, Marotta e Ausilio organizzeranno un incontro con il suo agente: l'obiettivo è rinnovare con ingaggio alzato a 6 milioni (contro i 9 offerti dal Psg)", spiega Tuttosport che apre ad un nuovo scenario: "Se arriverà però la fumata nera e il Psg tornerà alla carica già a gennaio senza aspettare Skriniar libero a luglio, è possibile che l'Inter sia costretta a cedere il giocatore, consapevole però che difficilmente riceverà più di 20-25 milioni"