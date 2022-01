Inter, Skriniar: “Godiamoci la vittoria, poi testa alla Juventus. Vogliamo vincere”

Una gara sofferta, condotta per larghi tratti, in cui un'Inter come al solito cattiva e determinata è riuscita a portarsi a casa i tre punti

Una gara sofferta, condotta per larghi tratti, in cui un'Inter come al solito cattiva e determinata è riuscita a portarsi a casa i tre punti contro la Lazio, tornando così in vetta al campionato. Ecco le parole di Milan Skriniar a DAZN dopo il match:

"Bastoni? Mio caro amico, mi ha fatto l'assist quindi ero ancora più contento. Quando ho scivolato sulle ginocchia mi sono fatto pure male. Quando Sanchez ha la palla, inventa sempre qualcosa. Poi Bastoni ha fatto un gran cross e sono riuscito a metterla dentro. Stiamo bene e ci siamo preparati al meglio per la gara di questa sera. Ora ce la godiamo, poi da domani prepareremo la partita contro la Juventus, che per noi e i tifosi significa sempre qualcosa in più. Le assenze della Juventus? Noi pensiamo a noi stessi. Ho saputo dell'infortunio di Chiesa, mi dispiace. Noi pensiamo a preparare bene la partita, la finale di Supercoppa è importante per noi".

