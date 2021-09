Inter, Skriniar: “Volevamo vincere, dovevamo fare di più in avanti. E’ ancora tutto aperto”

Paolo Di Canio ha commentato quanto accaduto a Kiev tra Shakhtar Donetsk e Inter nella seconda giornata del Gruppo D

Un'altra prestazione assolutamente dominante, ancora una volta il migliore in campo in assoluto senza alcuna discussione. Nel pareggio dell'Inter a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, Milan Skriniar ha fornito nuovamente una partita praticamente perfetta. Ciò, comunque, non dissipa il rammarico del difensore nerazzurro per la mancata vittoria. Ecco le sue parole a Sky:

"Volevamo vincere e prendere tre punti. Ci siamo andati vicino, ma anche lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni. Devo fare i complimenti alla squadra per il sacrificio alla fase difensiva. In avanti potevamo fare di più, ma affrontavamo una buona squadra. Palleggiano bene, non era facile. Complimenti alla squadra per come ha difeso e come ha corso. Volevamo i tre punti, ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo una mentalità vincente e si vedeva anche oggi. Adesso su la testa, è ancora tutto aperto".