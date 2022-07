Skriniar, Psg insiste: vuole inserire contropartita. Offerto Diallo ma…

Il Psg vuole Skriniar ma vuole inserire una contropartita nell'affare con l'Inter per sfoltire la rosa. I nerazzurri sono di tutt'altra idea e vogliono solo cash per poi scegliere liberamente gli altri acquisti.

"Nel vertice di mercato di ieri mattina alla Pinetina tra la dirigenza e il tecnico Inzaghi, la convinzione era che entro 48 ore, ovvero tra oggi e domani, i francesi busseranno nuovamente alla porta nerazzurra per provare a chiudere l'operazione. In serata c’è stato un incontro a Milano tra il ds Antero e Ausilio in cui le posizioni sono rimaste sostanzialmente invariate. Attenzione però: si è trattato solo del primo round. Re sta da vedere se la proposta “finale” del Paris St. Germain sarà in contanti (una parte fissa più bonus) o se prevederà una contropartita tecnica.

L'ultima idea dei parigini è... Abdou Diallo, mancino (in rosa ci sono già Bastoni e Dimarco) che Campos e Antero avevano trattato anche con il Milan perché non rientra nei piani di Galtier. Da capire quale sarà la sua valutazione secondo il Psg (circa 20 milioni?) e se all'Inter interesserà. La volontà di Marotta, Ausilio e Baccin è quella di chiudere l'affare senza una contropartita tecnica (era stato proposto pure Thilo Kehrer) e per gli 80 milioni richiesti all'inizio, ma il tempo inizia a stringere e Milan, domani atteso in ritiro, vorrebbe capire in fretta il suo destino"