Sky – Skriniar-PSG, con l’Inter una lunga fase di standby. Ma le necessità…

Una lunga fase di stallo. È quella che sta attraversando la trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar . Il club nerazzurro ha chiarito qual è la sua richiesta per la cessione del difensore e non si accontenterà delle prime offerte fatte dai parigini, intorno ai 50-60 mln. A Skysport hanno sottolineato che il giocatore è stato cercato anche dal Chelsea che con la società francese e il Bayern sono le società più ricche pronte a muovere il mercato dei difensori.

Per il club interista vendere è una necessità e una cessione importante arriverà. La società aspetta con pazienza un'offerta al rialzo. Bisognerà calcolare bene i tempi per la chiusura della trattativa (anche per il sostituto) che sta vivendo una lunga fase di stasi. L'interesse rimane lì. Il PSG al momento non ha preso un'alternativa e ha presentato oggi Galtier. La necessità dell'Inter di vendere il giocatore non contrae il prezzo che nel ragionamento dei dirigenti interisti resta quello fissato perché è attuale la necessità della società parigina di avere il difensore.