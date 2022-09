Skriniar, il Psg ci ha provato fino all’ultimo: offerti 70 milioni. Inter, non è finita

Milan Skriniar resta a Milano. O almeno per ora: il centrale slovacco dell'Inter è stato ed è tutt'ora il grande obiettivo di mercato del Paris Saint-Germain, che ha provato fino all'ultimo a portarlo sotto la Torre Eiffel. Tutto inutile, la dirigenza nerazzurra ha fatto capire che non avrebbe potuto accettare nessuna cifra con così poco tempo a disposizione per trovare un sostituto. La questione, tuttavia, è solo rimandata : il giocatore è in scadenza di contratto nel giugno 2023, e ora bisognerà quanto prima rinnovarglielo per evitare brutte sorprese il prossimo anno.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il Psg ha davvero provato fino all'ultimo un blitz per Milan Skriniar. Sarebbe sceso in campo perfino il plenipotenziario Al-Khelaifi, ma su questo fronte la chiusura di Steven è stata ancor più decisa: nonostante i quasi 70 milioni totali offerti, era impossibile vendere il totem della difesa sul gong. Anche se il dossier slovacco è destinato a riaprirsi presto, è stata comunque un'altra bella notizia per Inzaghi: il tecnico non si è solo tenuto un titolarissimo, ma ha strappato pure un quarto di valore da far ruotare. [...] Milan non scenderà certo adesso dal palcoscenico, anzi la sua commedia potrebbe pure continuare in altra forma: c'è un rinnovo (in salita) tutto da impostare e un Psg ancora minaccioso che lo vuole a zero".