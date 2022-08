Skriniar, retroscena: “Intermediari gli chiedevano lo strappo con l’Inter, lui ha rifiutato”

Milan Skriniar resterà all'Inter. Per la gioia di Simone Inzaghi, per la gioia dei compagni di squadra e per la gioia dei tifosi nerazzurri

Redazione1908

Milan Skriniarresterà all'Inter. Per la gioia di Simone Inzaghi, per la gioia dei compagni di squadra e per la gioia dei tifosi nerazzurri. Il Psg ha spinto ma non abbastanza e il difensore slovacco resterà dove si trova alla grande, cioè in casa nerazzurra.

Forte è stato il pressing sul giocatore, come svela oggi la Gazzetta dello Sport: "Il suo “interismo” maturato negli anni, mai ostentato eppure sempre vivo sotto pelle: mai lo slovacco avrebbe voluto strappi clamorosi davanti ai tifosi, nonostante le spinte di intermediari e agenti. Altri, invece, in condizioni più o meno simili, avevano battuto i piedi pur di fuggire e ottenere uno stipendio migliore in un top club: nel suo caso, a Parigi sarebbe stato quasi il triplo. Adesso verrà accontentato per tanta fedeltà alla causa e tra poco si entrerà nel vivo del suo rinnovo"