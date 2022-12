Skriniar, richiesta forte all’Inter: “L’agente vorrebbe che i dirigenti…”

Sono settimane decisive in casa Inter per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è infatti in scadenza il prossimo giugno e deve una risposta al club nerazzurro, che ha già presentato la sua proposta di rinnovo. Spiega il Corriere dello Sport: "Secondo quanto trapelato, i rappresentanti di Skriniar vorrebbero che l’Inter si spingesse fino a quota 7 milioni. Ma la richiesta non verrà soddisfatta, perché significherebbe andare oltre il tetto attuale, rappresentato dai 6,5 milioni di Brozovic e dai 6,2 di Lautaro.