Skriniar: “Sta a noi riprendere forza. E siamo tranquilli: ritroveremo brillantezza”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di skysport dopo la partita di Coppa Italia con il Milan

La svolta tanto attesa non è arrivata. L'Inter pareggia con il Milan l'andata delle semifinali di Coppa Italia e non dà una sterzata ad un momento difficile che dura da dopo la partita di Supercoppa. Ai microfoni di Skysport, dopo lo zero a zero rimediato in Coppa Italia contro i rossoneri, è arrivato il commento di Milan Skriniar.