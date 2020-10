Inter, Skriniar positivo. La Slovacchia: “E’ in quarantena individuale, non ha sintomi”

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Slovacchia ha comunicato le condizioni del centrale dell’Inter Milan Skriniar dopo la positività del giocatore al Covid-19: “Positivo il risultato dei test per la positività al coronavirus per il difensore slovacco Milan Škriniar: non sarà dunque a disposizione per la partita di qualificazione a Euro 2020 Slovacchia – Irlanda.

Il giocatore è in quarantena individuale dopo aver sostenuto il test, non ha sintomi, si sente bene e sosterrà un altro test nei prossimi giorni, visto che la squadra slovacca avrà ancora due partite di League of Nations in Scozia e in casa con Israele”.