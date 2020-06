Skriniar: “Può succedere ancora di tutto, abbiamo lavorato per questo. La cosa migliore…”

Milan Skriniar ai microfoni di Inter TV prima della partita contro la Samp: “Oggi è una partita importante, se vinciamo questa siamo a -6 punti e ci sono tantissime partite in poco tempo. Ancora può succedere di tutto, abbiamo lavorato per questo. Dobbiamo dare il massimo. Samp? Siamo preparati, abbiamo visto un po’ di video in tutto questo tempo in cui siamo rimasti fermi. Forse anche loro hanno cambiato qualcosa. Vedremo in campo. Dobbiamo cercare di vincere questa partita. Gol? Spero presto. La cosa migliore sarebbe stasera, vediamo”.

(Inter TV)