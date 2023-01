Sabatini: “Skriniar il più forte in A. L’Inter dovrà prendere provvedimenti antipatici”

"Spero non ci siano conseguenze per il giocatore nei mesi a venire. La situazione diventerà torbida e mi dispiacerà molto. Niente più fascia? Provvedimento barbaro. Skriniar è stata una richiesta reiterata di Spalletti che appena arrivato all'Inter ha posto come primo obiettivo Skriniar. Io avevo qualche dubbio sul ragazzo perché mi sembrava troppo febbrile nel gioco e troppo falloso. Luciano è stato talmente insistente che l'operazione l'abbiamo fatta. Skriniar oggi è il miglior difensore che gioca in Italia".