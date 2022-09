Gds – Skriniar, c’è voglia di Inter: a breve un summit. Psg sullo sfondo, ma…

In conferenza stampa non si è sbilanciato sul suo futuro, ma ai microfoni di Sport Mediaset Milan Skriniar ha lasciato intuire che la sua priorità rimane sempre l'Inter. "Una speranza ai tifosi per il rinnovo? I tifosi mi conoscono dopo tutti questi anni. Quindi ovviamente", ha detto il difensore slovacco. Il giorno dopo la Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione del giocatore che ha il contratto che scade il 30 giugno 2023.

"Durante la sosta per le nazionali è in programma un incontro tra i dirigenti interisti e il ristretto entourage del giocatore per provare a sciogliere uno stallo che al momento esiste. Però, è forte la voglia nerazzurra di tenere un totem della difesa, la cui importanza va ben oltre le prestazioni in campo, e non è evaporato l’ottimismo: le parti possono avvicinarsi, nonostante il pericolo Psg esista ancora, eccome. Potrebbe tornare alla carica già a gennaio e più volte ha minacciato di portarlo via a zero. Ogni energia dei dirigenti interisti sarà finalizzata a evitare che ciò accada, mentre gli stessi silenzi di Skriniar non devono essere drammatizzati troppo: l’ambizione di vincere ancora con questa maglia non è svanita".