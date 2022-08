Skriniar, offerta inferiore a 70 mln? Tocca a Zhang decidere: due opzioni per il bilancio

"Steven Zhang non era in Salento sabato sera a soffrire: lo ha fatto da casa, a Milano, e poi ha postato una emoticon sbuffante in una Instagram Story. Il fatto che l’allenatore abbia chiuso così nettamente la porta al mercato in uscita non andrebbe di pari passo all’obiettivo di Suning di ottenere subito un surplus di 60 milioni sul mercato. Se e come si concilieranno questi due punti di vista lo si capirà nei prossimi 15 giorni , i più imprevedibili per definizione.