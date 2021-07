Sky – Inter, non solo Pinamonti: anche Sanchez può partire. Attacco: in lista Keita e Caicedo

Giorni caldi per l'attacco dell'Inter, soprattutto in uscita. Fra i nomi sotto i riflettori del mercato c'è Andrea Pinamonti, ma non solo

Marco Macca

Giorni caldi per l'attacco dell'Inter, soprattutto in uscita. Fra i nomi maggiormente sotto i riflettori del mercato c'è sicuramente Andrea Pinamonti, in uscita dai nerazzurri e vicino a un trasferimento in prestito per giocare con maggiore continuità rispetto ai pochi minuti totalizzati nell'ultima stagione. Ma potrebbe non essere il solo a partire nel reparto offensivo interista.

Come riferisce Sky Sport, infatti, anche Sanchez (per motivi diversi) potrebbe lasciare i nerazzurri. L'attaccante cileno, infatti, ha un ingaggio molto importante (7,5 milioni di euro netti a stagione) e, qualora ci fosse la possibilità, l'ex Barcellona sarebbe un indiziato forte a lasciare Milano. Qualora dovessero partire, ecco che l'Inter andrebbe alla ricerca di rinforzi in avanti: secondo Sky, in lista, fra gli altri, al momento ci sarebbero Keita e Caicedo.

(Fonte: Sky Sport)