Brozovic: “Concesso poco e niente. Che Inter nel derby? Conta vincere”

Il centrocampista croato ha sbloccato la gara con lo Sheriff e da miglior giocatore ha parlato ai microfoni di Sky

Con in mano il premio del miglior in campo Marcelo Brozovic si è presentato ai microfoni di Skysport per analizzare la prestazione dell'Inter contro lo Sheriff. Una vittoria che è nata a partire da un suo gol: «Adesso siamo padroni del nostro destino. Dovevamo solo vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo concesso veramente poco e niente in ripartenza. Ero quello che ci eravamo detti prima della partita e siamo contenti».