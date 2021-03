Dazn si prende la Serie A. Dall’abbonamento Sky a costi e modalità: tutte le risposte

Oggi sono stati assegnati i diritti tv della Serie A per i prossimi tre anni. Alla fine di una lunga trattativa, Dazn si è aggiudicata il triennio dal 2021 al 2024 e trasmetterà 7 partite in esclusiva (pacchetto 1) per ogni turno di campionato e 3 in co-esclusiva (pacchetto 3). Per il pacchetto 2 che contiene la co-esclusiva delle altre tre gare continuano i colloqui tra la Lega e Sky. Gli appassionati di calcio ora si chiedono cosa dovranno fare per seguire il prossimo campionato di calcio. Ecco le principali domande a cui Corriere.it ha provato a dare una risposta: