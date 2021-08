Sky – Inter, Dzeko è ad Appiano: ultimi dettagli burocratici. Edin in campo col Genoa?

Dopo aver svolto le visite mediche, Edin Dzeko ha raggiunto Appiano Gentile, centro d'allenamento dell'Inter

Dopo aver svolto le visite mediche, Edin Dzeko ha raggiunto Appiano Gentile, centro d'allenamento dell'Inter, per prendere contatto con il nuovo ambiente nerazzurro. Come riporta Sky Sport, siamo alla stesura delle carte. Qualche dettaglio burocratico da risolvere, prima della firma dell'attaccante bosniaco, il primo grande rinforzo in attacco per Simone Inzaghi.