Sky – Inter, sicura una partenza entro il 30/6. La società dà l’obiettivo

Il punto in casa Inter da Sky Sport: una cessione pesante dovrebbe avvenire prima del 30 giugno

Sono giorni molto caldi in casa Inter, con il club nerazzurro che sta progettando il proprio futuro. Presto arriverà l'ufficialità di Simone Inzaghi, poi si passerà al mercato. Questo il punto da Sky Sport sulle vicende più rilevanti in viale della Liberazione: "Non sono questioni tecniche, la firma di Inzaghi arriverà nei prossimi giorni: è anche una questione di rapporti, non c'è fretta perché l'accordo con l'Inter è stato raggiunto per i prossimi due anni.