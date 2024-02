In vista della sfida di sabato sera tra Roma e Inter, il neo tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi recupera alcuni giocatori da tempo ai box. Uno su tutti Smalling per la difesa.

Secondo Sky Sport "Le notizie di campo sono estremamente positive verso l'Inter. Recuperato Smalling, per la prima volta contro l'Inter sarà tra i convocati, opzione in più dalla panchina. Dove ci saranno anche Renato Sanches che ha svolto tutto l'allenamento e anche Aouar e Bove come cambio per tutto campo. In più ci sarà anche Azmoun di ritorno dalla Coppa d'Asia visto che l'Iran è stato eliminato".