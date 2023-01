Sky – Skriniar, deadline fissata al 20 gennaio. Proposta decade se non arriva risposta

Continua la trattativa tra l'Inter e il difensore per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il club attende una risposta

L'Inter, dopo aver presentato l'offerta per il rinnovo del contratto, attende una risposta che tarda ad arrivare da Skriniar. Sul difensore c'è sempre il Psg.

"La deadline fissata per la risposta di Skriniar è intorno al 20 gennaio, il club ha proposto allo slovacco circa 6 milioni di euro più bonus (e che quindi può arrivare facilmente a circa 6,5). Se non dovesse arrivare una risposta nemmeno nei prossimi incontri, l’Inter (che non aumenterà questa offerta) considererà decaduta questa proposta", riporta Sky Sport.