Ripresa allenamenti: non più il 4 maggio, probabile slittamento. La Stampa: “Ecco la nuova data”

“Dal governo arriva un triplo montante alla ripresa della Serie A”. Apre così l’articolo de La Stampa in merito alle dichiarazioni, nella giornata ieri, di Spadafora, Speranza e del vice ministro Sileri in merito alla possibilità che la Serie A riparta. Molto dipenderà da quanto emergerà dall’assemblea in programma mercoledì tra lo stesso Spadafora e tutte le componenti calcistiche. “Le parole del ministro rendono probabile uno slittamento di altre due settimane per la ripresa degli allenamenti, dal 4 al 18 maggio”, spiega il quotidiano piemontese che poi evidenzia come in Italia non ci sia coesione, a differenza di altri paesi: “La Bundesliga potrebbe ricominciare il 9 maggio. La Liga pensa di tornare ad allenarsi il 9-10 maggio con le partite ufficiali in calendario dal 5-7 giugno. In Italia invece manca coesione anche nel mondo del calcio”, chiosa La Stampa.