SM – Dybala, gelo con la Juventus. Marotta lo porta all’Inter? Dal club per ora…

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante argentino entrato in orbita nerazzurra secondo indiscrezioni di queste ore

Paulo Dybala cambierà squadra a parametro zero a fine stagione? Se ne parla anche negli studi di Sport Mediaset in questi minuti. Ecco l'aggiornamento sull'argentino: "C'è gelo tra l'entourage del calciatore e la Juventus, una situazione di frizione che sta alimentando una Babele di indiscrezioni. Gira la voce che vorrebbe l'Inter su Dybala per un colpo alla Marotta: ricordando che il mercato è sempre fluido, l'ipotesi in questo momento è remota per le verifiche che abbiamo fatto. Tra la Juventus e il calciatore il discorso non è ancora chiuso, per cui la situazione potrebbe essere più chiara dopo l'incontro in programma a breve".