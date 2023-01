SM – Inter-Atalanta, possibile chance per Correa: le ultime di formazione

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi opterà per un turnover ragionato contro l'Atalanta in vista del derby di domenica. De Vrij, infatti, prenderà il posto di Acerbi mentre Darmian sembra destinato a prendere il posto di Skriniar come braccetto assieme a Bastoni. Dumfries e Gosens, invece, sono i favoriti per le due fasce, con Asllani che dovrebbe avere una chance dall'inizio.