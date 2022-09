SM – Inter, ecco cosa ha chiesto Inzaghi nella riunione con la squadra

"Inzaghi ha chiesto un cambio di rotta e una squadra compatta, anche per non vedere certe scene in campo", specifica Sport Mediaset nel corso del tg di oggi a proposito del confronto tra il tecnico nerazzurro e i suoi calciatori. Inzaghi avrebbe esortato i giocatori ad uscire in maniera compatta dalle difficoltà di questo periodo e di aiutarsi in campo, evitando di sbracciare alla prima difficoltà. Contro il Bayern un banco di prova già piuttosto importante per la sua Inter.