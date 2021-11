SM – Inter, Inzaghi attende i rientri: ecco quando avrà la rosa al completo

L'aggiornamento sui vari rientri ad Appiano Gentile dei calciatori impegnati con le varie nazionali: gli ultimi a tornare saranno i sudamericani

Ancora una sosta per le nazionali sul cammino dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha sofferto al rientro nelle due occasioni già affrontate in stagione, anche a causa della stanchezza accumulata dai diversi calciatori. In particolare, i sudamericani sono quelli ad aver avuto maggiori problemi, costretti a rientrare soltanto a ridosso delle sfide con Sampdoria e Lazio. Stavolta sarà leggermente diverso: come spiega anche Sport Mediaset, cileni e argentini saranno ad Appiano Gentile già da giovedì, in tempo per smaltire il volo e farsi trovare pronti per il delicato match col Napoli di domenica pomeriggio. Gli altri si rivedranno, invece, già tra oggi e domani.